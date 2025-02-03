В мэрии сообщили о полной ликвидации очереди на продление льготных проездных (фото)

В мэрии сообщили о полной ликвидации очереди на продление льготных проездных (фото)
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
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Очередь на перевыпуск льготных проездных документов в Центре организации движения и пассажирских перевозок на улице Гагарина в Калининграде полностью ликвидирована. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда.

О резком сокращении очереди в пресс-службе мэрии сообщили ещё в половине третьего часа дня, а ещё через полчаса перед дверями офиса были всего несколько человек.

«Люди дольше семи минут уже не стоят, — заявили в горадминистрации. — Проездные документы продлеваются ещё на пять лет».

Отметим, что утром 3 февраля перед офисом ЦОДИППа выстроились десятки пенсионеров и инвалидов. Из-за ожидания, которое длилось от часа до полутора часов, сотрудникам мэрии пришлось подогнать на место «тёплый автобус» и организовать выдачу горячего чая.

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