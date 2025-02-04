Избил отчим: что известно об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске

Во вторник утром управление Следственного комитета по Калининградской области сообщило об убийстве в Черняховске 7-летнего мальчика, пропавшего два дня назад. В его смерти подозревается 42-летний отчим. Тело ребенка наши в болотистой местности. «Новый Калининград» рассказывает, что известно о преступлении на данный момент.

В понедельник, 3 февраля, следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения 7-летнего мальчика в Черняховске.

«О безвестном исчезновении ребёнка утром 3 февраля 2025 года в правоохранительные органы сообщила его мать. По предварительным данным, накануне около 21:00 часов мальчик ушёл из дома после ссоры с родителями и до настоящего времени не вернулся», — говорилось в сообщении (отметим, как утверждают источники в силовых структурах, возбуждение уголовного дела по статье «Убийство» практикуется, если ребёнка не могут найти быстро — прим. «Нового Калининграда»).

В квартире, где жил мальчик, работали следователи и следователи-криминалисты. Для поисков ребенка привлекли личный состав полиции, кинологическую службу УМВД России по Калининградской области, а также волонтёров.

Как утверждает глава администрации Черняховска Сергей Булычев, в понедельник на поиски ребенка были подняты сотни людей. «Был создан оперативный штаб, привлекались волонтёры и даже военнослужащие», — сказал Булычев.

В это же время в соцсетях начала распространяться информация о том, что семилетний ребенок якобы сам ушёл из дома накануне вечером после конфликта с родителями. «Выяснилось, что мальчик нашкодил дома, родители поругали и припугнули (не всерьез) детдомом. В итоге вечером незаметно он взял несколько тысяч, оделся и ушёл. <...> Судя по тому, что парень при деньгах, теоретически может быть в любой части области», — утверждалось в распространявшемся в пабликах анонимном сообщении.

Спустя несколько часов региональное управление СК сообщило, что по подозрению в убийстве задержали отчима мальчика, мужчина указал, где находится тело ребёнка. В отрывке видео допроса, опубликованном в телеграм-канале СК, задержанный рассказал, что у них с мальчиком произошел конфликт. «В субботу я [...] домой. Ну, опять этот конфликт, то-сё. <..> У нас на полу вообще... Ну, мы расстелили ему на полу», — следует из слов мужчины. Прокуратура уточнила, что отчиму 42 года, тело мальчика было спрятано в болотистой местности в Черняховске.

После этого в соцсетях стала распространяться уже другая информация (также без ссылок на источники, как и предыдущая) о том, что якобы семья состояла на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, подозреваемый в убийстве ребенка ранее был неоднократно судим. Также сообщалось, что 12-летняя дочь женщины лежала в больницы с переломами. Информацию о том, что девочка ранее была госпитализирована с переломом ключицы, «Новому Калининграду» подтвердил источник в одном из силовых ведомств. По его данным, 12-летняя девочка получила перелом в декабре, однако в больницу её мать обратилась лишь в январе, «так как ей угрожал муж». В полицию она по поводу травмы также не обращалась. Источник уверяет, что школьница проходила лечение до 25 января. Остальную информацию (о том, что семья была на учете, а отчим являлся рецидивистом) официальные органы не подтвердили.

Более подробно о преступлении рассказали в региональном управлении Следственного комитета во вторник утром. По данным СК, сообщение об исчезновении ребенка поступило от матери мальчика утром 3 февраля 2025 года, после чего были организованы масштабные поисковые мероприятия.

«В ходе грамотной и слаженной работы следователей регионального управления СКР и оперативников Уголовного розыска УМВД России по Калининградской области получены сведения о причастности к убийству ребенка его 42-летнего отчима. Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался», — сообщили в СК.

По имеющимся у следствия сведениям, вечером в субботу, 1 февраля, в квартире по месту жительства мужчина избил ребенка, пока матери не было дома. Утром в воскресенье, 2 февраля, обнаружив, что мальчик мертв, он предпринял меры к сокрытию преступления. «Убедив жену сообщить о безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика», — сообщили в Следственном комитете.

Завершены осмотры места происшествия — квартиры, в которой жил ребенок, участка местности, где обнаружен труп мальчика. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

С подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, по уголовному делу производятся допросы свидетелей, детально выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Как установлено, семья на профилактическом учете не состояла. В рамках расследования будет дана оценка действиям (бездействию) органов опеки и профилактики. Действиям матери ребенка, достоверно знавшей о его смерти, но заявившей о его исчезновении, будет дана оценка по ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений)», — сообщили в СК.