В ЕСОО объяснили, откуда у предприятия миллионный долг перед Хряпченко

Госпредприятие «Единая система обращения с отходами» оказалось в долгу перед своим экс-директором Алексеем Хряпченко на сумму 1,297 млн рублей (сумму долга в середине января текущего года опубликовал «Руград»). Директор предприятия Ярослав Поляков пояснил «Новому Калининграду», откуда взялась эта задолженность.

Поляков напомнил, что есть вступившее в законную силу решение Ленинградского районного суда от 12 декабря 2018 года, по которому в счёт возмещения материального ущерба, причинённого в результате незаконного начисления премий в ЕСОО, с Алексея Хряпченко были взысканы денежные средства в размере 2 млн 446 тыс. рублей.

«При этом он платёжными поручениями перечислил средства на счёт предприятия в размере 3 миллиона 763 тысячи рублей, — сообщил Поляков. — В назначении платежей он указывал как раз это решение Ленинградского районного суда и ссылку на свой трудовой договор от 2017 года. Собственно говоря, в сентябре 2024 года мы получили от Хряпченко Алексея Александровича заявление о возврате денежных средств в объеме, который превышал те 2 миллиона 446 тысяч, которые с него взысканы по суду».

После того, как представители ЕСОО задали Хряпченко ряд уточняющих вопросов и запросили документы об основании перечисления этих денежных средств в большем размере, чем было взыскано по суду, установить причины превышения платежей им не удалось.

«На текущий момент 1,297 млн рублей находятся у предприятия, их текущий статус подвешенный, — добавил директор ЕСОО. — Мы планируем с Алексеем Александровичем судьбу этих средств и их правильное распределение выяснять в суде. Для нас это является камнем преткновения. То есть мы эти уточняющие вопросы ему задали, но на текущий момент он нам не ответил. От него было только заявление о возврате».

Получить комментарий у самого Алексея Хряпченко «Новому Калининграду» не удалось.

О том, что Алексей Хряпченко уволился с поста руководителя ЕСОО, стало известно в начале января 2023 года. Его работа на этом посту сопровождалась многочисленными скандалами. При этом Хряпченко улучшил финансовые показатели предприятия. Его увольнение официально объяснялось намерением «перестроить» работу ЕСОО.

Кроме того, деятельность Алексея Хряпченко ознаменовалась длительным конфликтом с областной прокуратурой. Он начался еще в то время, когда Хряпченко возглавлял региональное управление Службы судебных приставов, откуда он уволился в 2013 году. Прокуратура распространяла сообщения об огромном количестве неоконченных исполнительных производств, о грубейших нарушениях закона в работе сотрудников отдела по особым исполнительным производствам, об использовании руководством УФССП служебных авто в личных целях, о нарушениях сроков обращений граждан. Во время работы в ЕСОО Хряпченко неоднократно вносились представления за непредоставление данных; его штрафовали за неисполнение требований прокурора. В 2019 году областная прокуратура внесла требование в адрес Управления ФСБ по Калининградской области, в котором обратила внимание на то, что вышеупомянутое уголовное дело в отношении Хряпченко приобрело затяжной характер.