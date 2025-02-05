В Калининградской области прошли учения по ликвидации разливов нефтепродуктов (фото)

Фото: минприроды Калининградской области

В Калининградской области прошли комплексные учения по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов. Об этом сообщили в региональном минприроды.

«Проведена проверка соответствия учений перед утверждением Плана предупреждения и ликвидации разливов нефтепродуктов при бурении эксплуатационных скважин на месторождении Д 33 ООО „ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть“ требованиям законодательства», — говорится в сообщении.

При проведении учений были отработаны в том числе разведка места и локализация разлива нефти, применение средств её сбора, проведение мероприятий по защите береговой полосы и доочистке акватории.

«Все мероприятия соответствуют перечню правил, которые должны быть проведены в соответствии с требованиями организации мероприятия по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 30.12.2000 № 2366», — отчитались в минприроды.