Собака из Калининграда вышла в финал народного голосования «Лохматого оскара»

Собака из Калининграда вышла в финал народного голосования «Лохматого оскара»
Фото: личный архив Марии Хамзиной
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Во второй тур народного голосования премии «Мой ласковый и нужный зверь» («Лохматый оскар») вышла собака-канистерапевт Рона из Калининграда. Как сообщает оргкомитет премии, первый тур голосования за кандидатов завершился в среду. За две с половиной недели претенденты получили в общей сложности 93 тысячи 373 голоса.

«Семерка финалистов в номинации „Братья наши“ выглядит следующим образом: дворняга Победа из Самары, кошка Багира, собака — канистерапевт Рона из Калининграда, камчатская овчарка Ирбис, служебный пес Жаир из Уссурийска, бегемотиха Захарья из Казанского зоопарка и служебный кот Толик из Москвы», — сообщает оргкомитет. Финалистами номинации «В ответе за тех...» стали фонд «Ковчег» из Ставрополя, школьница Варвара Гузнаева из Липецкой области, команда жителей Камчатки, волонтеров, спасателей МЧС и ГИМС, а также Роман Миржанов из Санкт-Петербурга и реабилитационный центр «ЗооБишкек» из Кыргызстана.

«Рона — трёхлапая собака. Еще щенком она попала в приют и из-за травмы лишилась лапы, потом чуть не умерла от вирусной инфекции. Несколько лет назад клинический детский психолог Мария Хамзина забрала ее к себе и стала готовить на роль канистерапевта», — сообщает оргкомитет.

6 февраля на сайте премии стартует второй этап голосования, он завершится 26 февраля, после чего будут объявлены имя и кличка победителей в номинации «Народный герой». Проголосовать за калининградского кандидата можно по ссылке (номер 6).

Премия была учреждена в 2019 году, «Лохматым оскаром» отмечаются братья наши меньшие, совершившие героические поступки, а также зоозащитники и журналисты, поднимающие темы взаимоотношений человека и животных. Ежегодно её получают в том числе калининградские участники — в разные годы призерами и победителями «Лохматого оскара» становились «Биосфера Балтики», «Кошкин дом 39», «Дом для одиноких кошек», РБЦЖ «Славянское», кинологическая служба поискового отряда «Запад 39», полицейский пёс-пенсионер Фёдор, собака-донор Челси, калининградка Ангелина Стриженкова.

В этом году на награду претендуют 20 животных и 44 зоозащитника, в том числе три собаки и кот из Калининграда. Финалистов 2024 года профессиональное жюри определит в начале марта. 

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