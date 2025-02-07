На Балтийской косе начали ремонт искусственной авандюны (фото)

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Фото: страница ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте»

В посёлке Коса приступили к ремонту искусственной авандюны. Ведутся подготовительные работы, подрядчик начал завозить камень и строительную технику. Соответствующая информация размещена на странице ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте».

«Проводим ремонт искусственной авандюны в посёлке Коса на Балтийской косе. Работы проходят на самых повреждённых участках, чтобы защитить посёлок от подтопления во время штормов. Конструкция состоит из наклонной каменной наброски на тканном геотекстиле перед авандюной. Кроме того, подрядчик восстановит ядро авандюны, заменив повреждённые геобэги», — говорится в сообщении. Работы планируют завершить к концу мая 2025 года.

В октябре 2024 года на работы выделили порядка 50 млн рублей. Ранее отмечалось, что в 2024 году искусственную авандюну в посёлке Коса планировали укрепить с помощью крупного камня. В «Балтберегозащите» надеялись, что в будущем это должно исключить разрыв биг-бэгов.

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