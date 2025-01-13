Компании «Престиж Строй» разрешили построить четырёхэтажку около Поплавка

Компании «Престиж Строй» разрешили построить четырёхэтажку около Поплавка Компании «Престиж Строй» разрешили построить четырёхэтажку около Поплавка Компании «Престиж Строй» разрешили построить четырёхэтажку около Поплавка Компании «Престиж Строй» разрешили построить четырёхэтажку около Поплавка
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Министерство градостроительной политики в конце декабря 2024 года выдало компании «Престиж Строй» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на Каштановой аллее. Соответствующая запись внесена в реестр разрешений на строительство министерства.

Компании разрешено построить дом высотой в четыре надземных этажа на земельном участке с кадастровым номером 39:15:111002:47. Общая площадь здания — 4823,96 кв. м, жилая площадь — 2421,45 кв. м. Разрешение действует до 25 декабря 2027 года.

По данным геоинформационного портала, участок расположен по адресу: г Калининград, ул. Каштановая аллея, д 43. Площадь — 2261 кв. м, вид разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная застройка. Земля находится в частной собственности. В настоящее время на участке находится двухэтажный СПА-комплекс.

Как ранее писал «Новый Калининград», компания занимается реализацией квартир в новом четырёхэтажном жилом доме на улице Энгельса (в районе перекрёстка с улицей Нахимова), строительством которого занимался застройщик «Элитстрой». Как утверждали жители домов №№ 15 и 17 по проспекту Победы, представители компании предлагали выкупить у них жилье и расселиться.

Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»

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