Компании «Престиж Строй» разрешили построить четырёхэтажку около Поплавка

Министерство градостроительной политики в конце декабря 2024 года выдало компании «Престиж Строй» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на Каштановой аллее. Соответствующая запись внесена в реестр разрешений на строительство министерства.



Компании разрешено построить дом высотой в четыре надземных этажа на земельном участке с кадастровым номером 39:15:111002:47. Общая площадь здания — 4823,96 кв. м, жилая площадь — 2421,45 кв. м. Разрешение действует до 25 декабря 2027 года.

По данным геоинформационного портала, участок расположен по адресу: г Калининград, ул. Каштановая аллея, д 43. Площадь — 2261 кв. м, вид разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная застройка. Земля находится в частной собственности. В настоящее время на участке находится двухэтажный СПА-комплекс.

Как ранее писал «Новый Калининград», компания занимается реализацией квартир в новом четырёхэтажном жилом доме на улице Энгельса (в районе перекрёстка с улицей Нахимова), строительством которого занимался застройщик «Элитстрой». Как утверждали жители домов №№ 15 и 17 по проспекту Победы, представители компании предлагали выкупить у них жилье и расселиться.

Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»