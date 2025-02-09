Эксперты рекомендовали отремонтировать главный символ Светлогорска

Эксперты, обследовавшие здание водогрязелечебницы с водонапорной башней в Светлогорске, являющееся символом города и главной его исторической достопримечательностью, пришли к выводу, что оно находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Об этом сообщает акт государственной историко-культурной экспертизы, подписанный специалистами из Калининграда, Курска, Липецка и Астрахани 5 февраля этого года.

В ходе экспертизы, проходившей с 20 января, было выявлено, что здание нуждается в устранении ряда дефектов. В частности, будущему подрядчику необходимо предусмотреть гидроизоляцию стен подвала, восстановить бетонную отмостку по периметру здания и устранить причины увлажнения стен первого и второго этажей (то есть выполнить ремонт крыши и кровли, реконструировать систему вентиляции и кондиционирования, заменить изношенные трубы).

«Необходимо также выполнить ремонт внутренней и наружной отделки стен с полным демонтажем существующей штукатурки и последующим устройством новой штукатурки, — говорится в акте. — Отдельные участки перекрытия по совокупности выявленных повреждений подлежат демонтажу согласно схеме демонтажных работ. До начала проведения работ необходимо вести регулярное наблюдение (мониторинг) за состоянием указанных участков перекрытия. На других участках необходимо выполнить снятие штукатурки, очистку арматуры от коррозии, обработать её антикоррозионным составом и заново оштукатурить поверхность перекрытия».

На чердаке объекта специалисты обнаружили износ 10% балок, которые рекомендовано заменить. Стропильная система, по их словам, изношена на 20%, а обрешётка требует полной замены (при этом исторический вид кровли рекомендуется сохранить).

«Оборудование систем инженерного обеспечения устарело морально и физически, обнаружены неисправности и протечки, — продолжают специалисты. — Рекомендуется предусмотреть проектную документацию по реконструкции инженерных сетей, изношенные трубы заменить на новые, реконструировать системы вентиляции и кондиционирования».

Более того, эксперты оценили состояние несущих и ограждающих конструкций смотровой площадки как аварийное.

«Необходим демонтаж с сохранением и складированием существующих элементов для последующего воспроизводства исторического вида и декоративной фрезеровки на заменяемых элементах», — сказано в документе.

Также актом рекомендовано перебрать и заново уложить черепицу водонапорной башни, заменив повреждённые элементы, и отремонтировать там винтовую металлическую лестницу.