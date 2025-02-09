Адвокат Мельникова: свидетель по делу не является очевидцем преступления

Свидетеля по делу, которым является начальник дорожного отдела администрации Балтийского округа Василий Биланчук, нельзя назвать очевидцем дачи взятки. Об этом на заседании Ленинградского районного суда Калининграда 9 февраля заявил адвокат сити-менеджера Сергея Мельникова.

Сторона защиты пояснила, что после ознакомления с материалами уголовного дела заметила, как следствие ссылается на показание Биланчука. Тот, в свою очередь, отмечает, что не является свидетелем преступления и рассказывает со слов коллеги. Адвокат настоял, что глава дорожного отдела администрации по факту деяния «ничего не может пояснить, он поясняет другие обстоятельства».

«Он сообщает следствию о том, что ему известно. Он не является источником прямой осведомлённости: со слов некоего Парамонова Романа Николаевича (зампредседателя комитета по городскому хозяйству администрации БГО — прим. „Нового Калининграда“) о том, что якобы Коваленко получил от руководителя коммерческой организации „Западспецстрой“ денежные средства в виде взяток. Этот эпизод не является предметом расследования по уголовному делу и не входит в объём предъявленного нам обвинения», — отметил адвокат.

На заседании обеспечили явку свидетеля Парамонова. Ему перечислили три фамилии, среди которых оказались Биланчук и Коваленко. Про них свидетель отметил, что они являются коллегами по работе, при этом второй — его непосредственный начальник по комитету. Фамилия третьего человека, Рудени, принадлежала руководителю подрядной организации, которая осуществляла работы в парке Головко по улице Школьной в Балтийске.

Парамонов отметил, что ничего не знает о получении Коваленко денег от Рудени и не мог рассказать об этом Биланчуку. С последним свидетеля связывают лишь служебные отношения, неприязни между ними нет. Когда адвокат спросил Парамонова, есть ли у того предположения, почему Биланчук в показаниях сослался на него, тот ответил: «Не могу даже предположить причину такого заявления, потому что с моей стороны нет каких-то данных».