«Политизированное дело»: Сергея Мельникова взяли под арест

Главу администрации Балтийского округа Сергея Мельникова взяли под арест в зале Ленинградского районного суда. Об этом сообщает корреспондент «Нового Калининграда», который присутствует на заседании. В СИЗО Мельников останется до 7 апреля.

На помещении Мельникова под арест, как и в случае с его замом, настаивала сторона обвинения. По словам следователя, сити-менеджер Балтийска может скрыться от следствия, так как имеет загранпаспорт, может оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства, так как работал с документооборотом.

Адвокат главы администрации рассказал, что считает задержание подзащитного неправомерным. По его словам, в протоколе время фактического задержания указано неверно, а сам документ был просрочен. Более того, по словам стороны защиты, загранпаспорт Мельников добровольно отдал ещё на допросе. При этом у обвиняемого на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей. На основании этого адвокат настаивал на мере пресечения в виде запрета определённых действий либо на домашнем аресте.

Адвокат продолжил, что Мельников прибыл в Калининград рейсом из Москвы в 11:20 7 февраля. В это время его задержали сотрудники СОБР и УБЭП. Сам протокол следователи составили в 21:31, когда положенные по уголовно-процессуальному кодексу прошли.

Глава администрации рассказал свою версию произошедшего. Он не согласился с правомерностью задержания и заявил, что добровольно отдал оперативникам телефон, сообщив его пинкод. Мельников подчеркнул, что попросил оперативников связаться с родственниками, в чём ему отказали. Он продолжил, что его повезли в администрацию Балтийска без документов о задержании. Когда же обвиняемый просился «справить физиологическую нужду», ему тоже было отказано.

По прибытии в Балтийск, по словам сити-менеджера, он увидел «полувоенную операцию»: 20 сотрудников силовых структур зашли в городскую администрацию, выстроили сотрудников в ряд и начали обыски в его кабинете. Там Мельников просидел до 19:00. По окончании мероприятий его «на скорости 160 км/ч повезли в Калининград в Следственный комитет».

«Зачем так ехать по опасной трассе? <...> В рамках предъявленного 8 февраля обвинения мне так и не ясна суть того, что там изложено. В рамках допросов сотрудниками Следственного комитета дополнительные вопросы не задавались. Такое ощущение, что это действие идет по сценарию, оно так срежиссировано», — заявил Мельников. Он подчеркнул, что считает это «политизированным делом, давлением на него».

Адвокат обратил внимание суда на временной промежуток между преступлением (15 января 2025 года) и фактическим задержанием. Сторона защиты заявила, что свидетелей дачи взятки не было. Следствие, по его словам, оперирует видеозаписью, где изображены Мельников и Коваленко, однако адвокат считает, что по ролику не понятно, «кто и о чём говорит».

Относительно найденных дома у Мельникова средств сторона защиты рассказала, что глава администрации Балтийска всю жизнь работал на руководящих должностях. Это же подтвердил и сам Сергей Мельников, сообщивший, что у него была высокая зарплата. Найденные деньги, по его словам, являются личными накоплениями и средствами, вырученными с продажи недвижимости.

О задержании главы администрации Балтийского округа Сергея Мельникова и его зама стало известно 7 февраля. Следствие считает, что 15 января 2025 года Коваленко передал Мельникову деньги в размере 575 тыс. рублей, рассчитывая на общее покровительство и попустительство по службе. Решение о возбуждении уголовного дела приняли на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, которые провели специалисты УМВД России по Калининградской области.

«Следственными органами СК России по Калининградской области в отношении главы администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко возбуждено уголовное дело. Мельников подозревается в совершение преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Коваленко подозревается в совершение передачи взятки (п. „б“ ч. 4 ст. 291 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.