Проект реконструкции дороги «Калининград — Балтийск» не прошёл госэкспертизу

Проектная документация реконструкции автомобильной дороги «Калининград — Балтийск» не прошла госэкспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступило «Главное управление государственной экспертизы» (г. Москва). Проектную документацию подготовила компания «Асгард» (Курганская область). Застройщик — управление дорожного хозяйства Калининградской области. Отрицательное заключение экспертизы выдано 10 февраля 2025 года.

Работы необходимо выполнить на участке дороги «Калининград — Балтийск» с 29 по 30 километр, включая реконструкцию путепровода через железную дорогу.

В феврале 2024 года представители регионального министерства развития инфраструктуры сообщали о намерении расширить трассу «Калининград — Балтийск» до шести полос. «Да, согласны, что дорогу на Балтийск надо расширять, — отмечали в министерстве. — Уже сделали проект строительства шестиполосной трассы. Так как это потребует значительных затрат, направили в Росавтодор для принятия решения о финансировании этого строительства».