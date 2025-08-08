Проект реконструкции дороги «Калининград — Балтийск» прошёл госэкспертизу

Госэкспертиза одобрила проектную документацию реконструкции автомобильной дороги «Калининград — Балтийск». Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступило «Главное управление государственной экспертизы» (г. Москва). Проектную документацию подготовили компании «Асгард» (Курганская область) и «Центр инженерных изысканий» (Калининград). Застройщик — «Управление дорожного хозяйства Калининградской области». Положительное заключение экспертизы получено 8 августа 2025 года.

Работы необходимо выполнить на участке дороги «Калининград — Балтийск» с 29 по 30 километр, включая реконструкцию путепровода через железную дорогу.

В феврале 2024 года представители регионального министерства развития инфраструктуры сообщали о намерении расширить трассу «Калининград — Балтийск» до шести полос. «Да, согласны, что дорогу на Балтийск надо расширять, — отмечали в министерстве. — Уже сделали проект строительства шестиполосной трассы. Так как это потребует значительных затрат, направили в Росавтодор для принятия решения о финансировании этого строительства».

В марте 2024 года многочисленные повреждения дорожного покрытия на балтийской трассе выявила прокуратура Светлого. Ведомство настояло на ремонтных работах.

В феврале 2025 года проект получил отрицательное заключение госэкспертизы.

