Ширина пляжей Куршской косы за два дня увеличилась на восемь метров (фото)

Пляжи Куршской косы за два дня стали шире как минимум на восемь метров. Об этом со ссылкой на данные национального парка сообщает экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«По данным национального парка „Куршская коса“, ширина пляжей на морском побережье за последние двое суток увеличилась более чем на 8 метров! — сообщили администраторы сообщества. — Тот самый результат влияния сгонных восточных ветров и высокого атмосферного давления на облик морского побережья».

В свою очередь, пресс-служба национального парка отмечает, что песок морских пляжей в течение последних дней «цементируется» морозом, в то же время ветер забивает бухты Куршского залива шугой, которая начинает смерзаться «блинчиками».

В конце января сотрудники ГБУ «Балтберегозащита» зафиксировали также «естественное увеличение ширины песчаного пляжа» в Светлогорске. По их данным, разница в ширине пляжа на участке напротив волнолома составила 60 метров. Накопление песчаных наносов тогда произошло за неделю.