В Светлогорске зафиксировали «естественное увеличение ширины песчаного пляжа» (фото)

Фото: страница ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте»

Сотрудники ГБУ «Балтберегозащита» зафиксировали «естественное увеличение ширины песчаного пляжа» в Светлогорске. Соответствующая информация размещена на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Разница в ширине пляжа на участке напротив волнолома составила, как уточняется, 60 метров. «Предлагаем сравнить фотографии, на которых видно, как за неделю произошло накопление песчаных наносов. Длина однорядных бун в Светлогорске составляет 60 метров. По ним можно следить за изменением ширины пляжа», — отметили в «Балтберегозащите».

Как сообщалось ранее, пляж в Светлогорске планируют искусственно расширить до 70 метров на протяжении 4,5 километров в течение 2025 — 2027 годов.