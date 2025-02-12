Комитет Заксобрания одобрил продажу лекарств в медицинских организациях

Комитет Заксобрания одобрил продажу лекарств в медицинских организациях
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»

Комитет по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Законодательного собрания Калининградской области одобрил законопроект, позволяющий продажу лекарственных средств в лицензированных медицинских учреждениях. Решение приняли на заседании 12 февраля.

Документ представила заместитель министра здравоохранения региона Елена Семёнова. Она уточнила, что разрешение на фармакологическую деятельность имеют более 300 ФАПов по всей области. В 119 из них уже реализуется продажа лекарственных средств. Депутаты одобрили представленный законопроект и рекомендовали Заксобранию принять его сразу в двух чтениях.

Председатель комитета по соцполитике Заксобрания Нина Фёдорова пояснила «Новому Калининграду», что подобный вопрос несколько раз поднимался на встречах с жителями муниципалитетов. По её словам, наиболее остро проблема стояла в населённых пунктах, где нет аптек. В качестве эксперимента продажу лекарств ранее разрешили в ФАПах Правдинского округа.

«Когда всё это провели и сделали, жители остались довольны. Сегодня это прямо вот тот закон, который ждали — ФАПы, больницы и поликлиники, если они имеют лицензию. Это всё делается для государственных объектов здравоохранения», — рассказала парламентарий.

В декабре во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году страна должна выйти на 90% обеспечения собственными лекарственными препаратами и 40% обеспечения медицинскими изделиями. Кроме того, глава государства подтвердил наличие дефицита кадров в первичном звене здравоохранения. По его словам, распределение нагрузки в поликлиниках и районных больницах — задача местных органов власти.

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