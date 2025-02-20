В Калининградской области разрешили продажу лекарств в медорганизациях

В Калининградской области разрешили продажу лекарств в медицинских организациях в муниципалитетах, где нет аптечных пунктов. Решение приняли на заседании регионального Законодательного собрания 20 февраля.

С докладом выступил министр здравоохранения Сергей Дмитриев. Он отметил, что ранее такая мера была предусмотрена для части фельдшерско-акушерских пунктов региона. Это касалось районов Калининградской области, где отсутствуют аптеки. По новому закону фармацевтическая деятельность разрешается всем государственным медицинским учреждениям области, если у них имеется соответствующая лицензия. Инициативу приняли сразу в двух чтениях ввиду отсутствия поправок.

Выступавшая на заседании комитета по соцполитике Заксобрания 12 февраля заместитель министра Елена Семёнова отмечала, что лицензию на фармакологическую деятельность в Калининградской области имеют более 300 ФАПов. При этом в 119 из них уже организовывали продажу лекарств.