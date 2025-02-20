В Калининградской области разрешили продажу лекарств в медорганизациях

В Калининградской области разрешили продажу лекарств в медорганизациях
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»

В Калининградской области разрешили продажу лекарств в медицинских организациях в муниципалитетах, где нет аптечных пунктов. Решение приняли на заседании регионального Законодательного собрания 20 февраля.

С докладом выступил министр здравоохранения Сергей Дмитриев. Он отметил, что ранее такая мера была предусмотрена для части фельдшерско-акушерских пунктов региона. Это касалось районов Калининградской области, где отсутствуют аптеки. По новому закону фармацевтическая деятельность разрешается всем государственным медицинским учреждениям области, если у них имеется соответствующая лицензия. Инициативу приняли сразу в двух чтениях ввиду отсутствия поправок.

Выступавшая на заседании комитета по соцполитике Заксобрания 12 февраля заместитель министра Елена Семёнова отмечала, что лицензию на фармакологическую деятельность в Калининградской области имеют более 300 ФАПов. При этом в 119 из них уже организовывали продажу лекарств.

Напомним, в декабре во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году страна должна выйти на 90% обеспечения собственными лекарственными препаратами и 40% обеспечения медицинскими изделиями. Кроме того, глава государства подтвердил наличие дефицита кадров в первичном звене здравоохранения. По его словам, распределение нагрузки в поликлиниках и районных больницах — задача местных органов власти.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter