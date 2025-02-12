Депутаты одобрили возмещение затрат на медпомощь калининградцам в других регионах

Комитет по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Законодательного собрания одобрил законопроект по возмещению затрат жителям области на лечение «заболеваний социально значимого характера, не включённых в базовую программу», в других регионах России. Решение приняли на заседании 12 февраля.

Документ депутатам регионального парламента представила замминистра здравоохранения Елена Семёнова. Она пояснила, что законопроект подразумевает возмещение затрат другим субъектам РФ, где жители Калининградской области лечились от психиатрических заболеваний, наркомании, туберкулёза, ВИЧ и венерологических заболеваний. Возмещение средств планируются в форме межбюджетных трансфертов на основании заключённого межрегионального соглашения. Так, в 2025 году на эти цели в бюджете предусмотрели 756 тыс. рублей, в 2026-м — 816,2 тыс. рублей, а в 2027-м — 873,6 тыс. рублей.

Семёнова пояснила, что перечисленные в законопроекте заболевания являются не распространёнными, чтобы лечиться от них на территории других регионов России. «Такая маленькая сумма» в бюджете предусмотрена на это из-за того, что «возможно будут эти случаи, а возможно и нет». Подобные нормы, по словам замминистра, сейчас принимают во всех субъектах государства. Если житель другого региона получит указанную помощь на территории Калининградской области, затраты на его лечения также будут возмещены.

Председатель комитета Нина Фёдорова пояснила «Новому Калининграду», что возмещение затрат из бюджета региона будет за граждан, которые не только прописаны, но и временно зарегистрированы на территории области. Депутаты рекомендовали Заксобранию принять инициативу в двух чтениях.