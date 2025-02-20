Власти ввели возмещение затрат на лечение калининградцев в других регионах

Депутаты Законодательного собрания одобрили инициативу минздрава по возмещению затрат жителям области на лечение «заболеваний социально значимого характера, не включённых в базовую программу», в других регионах России. Решение приняли на заседании 12 февраля.

Законопроект депутатам представил министр здравоохранения Сергей Дмитриев. Документ устанавливает возмещение затрат другим субъектам страны, где жители Калининградской области лечились от психиатрических заболеваний, наркомании, туберкулёза, ВИЧ и венерологических заболеваний. Средства планируют переводить в формате межбюджетных трансфертов на основании соглашения между правительствами областей.

Дмитриев также отметил, что в 2025 году на эти цели в бюджете предусмотрели 756 тыс. рублей. В дальнейшем эта сумма будет увеличиваться. Депутаты Заксобрания приняли инициативу сразу в двух чтениях.

На комитете по соцполитике регионального парламента 12 февраля документ представляла замминистра Елена Семёнова. Она поясняла, что перечисленные в законопроекте заболевания являются не распространёнными, чтобы лечиться от них на территории других регионов России. «Такая маленькая сумма» в бюджете предусмотрена на это из-за того, что «возможно будут эти случаи, а возможно и нет».

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