На Фестивальной аллее отремонтировали пути, оставив полусгнившие рельсы (фото) (видео)

В Калининграде на Фестивальной аллее отремонтировали часть трамвайных путей на отрезке от Каштановой аллеи до улицы Коммунальной, оставив полусгнившие рельсы. Судя по снимкам, предоставленным «Новому Калининграду» очевидцами, в ходе работ сотрудники «Калининград-ГорТранса» лишь заменили старые шпалы на новые.

В пресс-службе горадминистрации пояснили, что такое решение — это не капитальный ремонт, а временная мера.

Фото предоставлено очевидцем

«Да, заменили шпалы на новые, так как состояние старых не позволяло уже держать путь в габаритах, — уточнили в пресс-службе. — Противоаварийные меры — это не капитальный ремонт».

Отметим, что 12 февраля официальный паблик «Калининград-ГорТранса» опубликовал видеоролик, в котором калининградцам предложили понаблюдать за работой путейцев.

«Это не просто повседневный труд, а настоящее искусство, требующее точности и мастерства», — говорится в подписи к ролику.

В декабре 2024 года на участке, где проходил ремонт, сошёл с рельсов трамвай «Корсар». В мэрии пообещали, что возвращение «Корсаров» на маршрут № 5 будет возможно лишь в марте 2025 года.