Областная служба статистики отметила рост количества мигрантов из Индии

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С января по ноябрь 2024 года в Калининградскую область переехал 81 человек из Индии, при этом за аналогичный период прошлого года — 1. Об этом сообщил Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона в 2024 году.

Среди государств дальнего зарубежья по числу прибывших в регион мигрантов, как и годом ранее, лидирует Германия — 859 человек (50,3%). За ней следуют Латвия (12,2%), Литва (11,4%) и Индия (4,7%). По сравнению с прошлым годом, общее число переселенцев выросло более чем в 2 раза. В 2023 году в область приехало 840 человек: из Германии (54,9%), Литвы (15,4%), Латвии (14,7%) и Польши (2,1%). Из Индии тогда переехал всего 1 человек.

Напомним, в ноябре во время круглого стола, организованного Балтийским деловым клубом, председатель совета директоров группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич рассказал, что рыбоперерабатывающий комплекс  начал завозить гастарбайтеров из Индии, поскольку в регионе не хватает рабочей силы. Ранее исполнительный директор регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров Вера Ярмолюк рассказала, что в сфере гостеприимства также стали использовать труд мигрантов из Индии и Ливана.

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