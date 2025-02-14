Беспрозванных высказался о застройке побережья в Калининградской области

Беспрозванных высказался о застройке побережья в Калининградской области
Фото: Вадим Хлебников / Новый Калининград
Все новости по теме: Застройка побережья

Застройка побережья должна вестись «со здравым смыслом». Об этом в прямом эфире проекта «Дом Советов» «ВКонтакте» заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Он отметил, что на побережье не должны исчезать места отдыха жителей в угоду строительства туристических объектов. По словам Беспрозванных, в правительство региона поступает много проектов застройки, а власти «по многим отказывают». Это связано в том числе с тем, что на планируемой к работе территории имеются зелёные насаждения.

«Наверное, она должна быть — застройка побережья. Но должна быть со здравым смыслом. <...> Сегодня как раз министерству по градостроительству поручено провести полную инвентаризацию всех тех объектов, которые планируются к застройке, особенно тех, которым ещё не выдали разрешение [на строительство], чтобы мы их полностью инвентаризировали. Фактически каждая будет согласовываться непосредственно с министерством градостроения на предмет того, чтобы это было не в ущерб нашей с вами жизни. Побережье — это очень ценный ресурс», — заявил глава региона.

В январе стало известно, что Совет по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области признал масштабным инвестпроект ООО «Специализированный застройщик „Эталон Калининград Отрадное“». Компании, учредителем которой является московское АО «Эталон-Финанс», передается без торгов 23 га в районе пос. Отрадное. Застройщик намерен обустроить на 23 га пространство площадью 208 тыс. кв. м: построить жилой комплекс бизнес-класса на 2100 квартир, коммерческие помещения площадью 1,8 тыс. кв. м., пятизвёздочный отель со СПА и бассейном.

Тогда же Совет признал масштабным проект ООО «Специализированный застройщик „Берег Девелопмент“». Компания также планирует застроить побережье в Отрадном. В случае реализации проекта застройщик получит землю стоимостью более 1 млрд рублей без торгов. В настоящее время участок относится к землям населенных пунктов, вид разрешенного использования — индивидуальное жилищное строительства, собственность — муниципальная.

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