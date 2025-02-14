Губернатор допустил «небольшие застройки» на месте снесённого Дома Советов

Алексей Беспрозванных допустил «небольшие застройки» на месте снесённого Дома Советов. При этом губернатор выступил за создание парка на Центральной площади Калининграда. Своё мнение по благоустройству территории он высказал в прямом эфире проекта «Дом Советов» в социальной сети «ВКонтакте».

Беспрозванных подчеркнул, что парк необходимо гармонично вписать в городскую среду. По его словам, Центральная площадь Калининграда — хорошее место для мыслей и обсуждения с жителями, как её использовать в дальнейшем. Сам губернатор настаивает на создании общественной зоны на месте снесённого недостроя, однако небольшая застройка территории тоже возможна.

«Я всё-таки предлагаю там сделать парк. Какие-то там, возможно, застройки небольшие будут, но они должны быть тоже вписаны, во-первых, в жизнь этого парка, и второе — очень гармонично вписываться там, где мы, допустим, не сможем продлить парк. А так парковое пространство, я думаю, очень важно будет и для жителей в том числе», — заявил Беспрозванных.

Глава региона напомнил, что в следующем году область празднует 80-летний юбилей со дня образования. По этому случаю он поручил разработать предложения по приведению в порядок «всех парков, которые у нас здесь есть, и всех пространств, которые есть в городе». Беспрозванных в особенности выделили тротуары Калининграда.

О появлении парка на месте Дома Советов заговорили ещё весной 2024 года. Тогда экс-губернатор Антон Алиханов анонсировал появление зелёной зоны под названием «Русский парк» на месте Королевского замка. Советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне ранее заявлял, что оформление территории Дома Советов начнется с создания парка. Однако он также добавлял, что там планируется построить деловой центр.