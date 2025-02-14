Губернатор допустил «небольшие застройки» на месте снесённого Дома Советов

Губернатор допустил «небольшие застройки» на месте снесённого Дома Советов
Изображение: рендеры парка на месте Дома Советов в телеграм-канале губернатора Калининградской области
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Алексей Беспрозванных допустил «небольшие застройки» на месте снесённого Дома Советов. При этом губернатор выступил за создание парка на Центральной площади Калининграда. Своё мнение по благоустройству территории он высказал в прямом эфире проекта «Дом Советов» в социальной сети «ВКонтакте».

Беспрозванных подчеркнул, что парк необходимо гармонично вписать в городскую среду. По его словам, Центральная площадь Калининграда — хорошее место для мыслей и обсуждения с жителями, как её использовать в дальнейшем. Сам губернатор настаивает на создании общественной зоны на месте снесённого недостроя, однако небольшая застройка территории тоже возможна.

«Я всё-таки предлагаю там сделать парк. Какие-то там, возможно, застройки небольшие будут, но они должны быть тоже вписаны, во-первых, в жизнь этого парка, и второе — очень гармонично вписываться там, где мы, допустим, не сможем продлить парк. А так парковое пространство, я думаю, очень важно будет и для жителей в том числе», — заявил Беспрозванных.

Глава региона напомнил, что в следующем году область празднует 80-летний юбилей со дня образования. По этому случаю он поручил разработать предложения по приведению в порядок «всех парков, которые у нас здесь есть, и всех пространств, которые есть в городе». Беспрозванных в особенности выделили тротуары Калининграда.

О появлении парка на месте Дома Советов заговорили ещё весной 2024 года. Тогда экс-губернатор Антон Алиханов анонсировал появление зелёной зоны под названием «Русский парк» на месте Королевского замка. Советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне ранее заявлял, что оформление территории Дома Советов начнется с создания парка. Однако он также добавлял, что там планируется построить деловой центр.

В сентябре Антон Алиханов уже в качестве федерального министра попросил губернатора Алексея Беспрозванных подарить Калининграду парк на месте снесённого Дома Советов. «Мне кажется, это было бы правильно — подарить вот такой замечательный парк. И это будет уже ваш вклад в лицо этого замечательного города», — заявил тогда министр промышленности и торговли РФ.

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