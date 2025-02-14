Областное правительство планирует покупку посудомоечной машины

Правительство Калининградской области планирует приобрести бытовую посудомоечную машину для своих нужд. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

На поставку бытовой техники в количестве одной единицы выделяют 45 тысяч рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Даты подачи заявок на участие в торгах на сайте не указаны.

В 2024 году облправительство заказывало перетяжку и изготовление мебели, в том числе «для кабинета руководителя». На указанные цели выделяли 319 тыс., 1,1 млн и 532 тыс. рублей соответственно.