Областное правительство заказывает раскладной диван и кресло для своих нужд

Правительство Калининградской области вновь заказывает изготовление мягкой мебели для своих нужд. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Изготовить необходимо раскладной диван и кресло. Максимальная стоимость контракта — 170 тыс. рублей. Источник финансирования — бюджет Калининградской области. Заявки на участие в торгах принимаются до 28 февраля. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 4 марта. Контракт необходимо исполнить до 30 июня.

Для нужд правительства планируется также покупка посудомоечной машины. В 2024 году облправительство заказывало перетяжку и изготовление мебели, в том числе «для кабинета руководителя». На указанные цели выделяли 319 тыс., 1,1 млн и 532 тыс. рублей соответственно.