В Калининграде намерены продать бастион «Обертайх»

Власти Калининградской области намерены продать бастион «Обертайх» за 21,2 млн рублей. Преимущественное право приобретения комплекса хотят предоставить арендатору объекта. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального правительства.

Документ составило Агентство по имуществу Калининградской области. По нему под продажу попадают редюит, каземат и полукапонир бастиона «Обертайх» на улице Литовский вал, 5, общей площадью 744,1 км. м. Оценку рыночной стоимости комплекса 31 января 2025 года провело ООО «Декорум». Власти готовы приватизировать объект культурного наследия регионального значения за 21,15 млн рублей.

Право преимущественного выкупа планируется предоставить ООО «Клео». Юрлицо арендует нежилые здания комплекса с июля 2016 года. При этом субъекту малого и среднего бизнеса предлагается установить рассрочку оплаты на 5 лет.

Публичное обсуждения проекта постановления правительства Калининградской области продлится до 21 февраля. Предполагается, что документ вступит в силу со дня его официального опубликования.