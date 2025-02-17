В Калининграде намерены продать бастион «Обертайх»

В Калининграде намерены продать бастион «Обертайх»
Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Исторический облик Калининграда

Власти Калининградской области намерены продать бастион «Обертайх» за 21,2 млн рублей. Преимущественное право приобретения комплекса хотят предоставить арендатору объекта. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального правительства.

Документ составило Агентство по имуществу Калининградской области. По нему под продажу попадают редюит, каземат и полукапонир бастиона «Обертайх» на улице Литовский вал, 5, общей площадью 744,1 км. м. Оценку рыночной стоимости комплекса 31 января 2025 года провело ООО «Декорум». Власти готовы приватизировать объект культурного наследия регионального значения за 21,15 млн рублей.

Право преимущественного выкупа планируется предоставить ООО «Клео». Юрлицо арендует нежилые здания комплекса с июля 2016 года. При этом субъекту малого и среднего бизнеса предлагается установить рассрочку оплаты на 5 лет.

Публичное обсуждения проекта постановления правительства Калининградской области продлится до 21 февраля. Предполагается, что документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Бастион «Обертайх» признали объектом культурного наследия регионального значения в 2007 году. Как сообщает сайт «Пруссия 39», здание бастиона построили в 1856-1860 годах по проекту генерала от инфантерии Эрнста Людвига фон Астера. В июле 2024 года правительство России передало комплекс в региональную собственность.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter