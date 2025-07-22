Власти предоставили арендатору бастиона «Обертайх» право выкупа объекта

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Власти предоставили арендатору бастиона «Обертайх» право выкупа объекта

Областные власти предоставили арендатору бастиона «Обертайх» право приоритетной приватизации объекта. Соответствующее постановление подписано губернатором Алексеем Беспрозванных и опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Под приватизацию попадают редюит, каземат и полукапонир бастиона «Обертайх» на улице Литовский вал, 5, общей площадью 744,1 км. м. Оценку рыночной стоимости комплекса 31 января 2025 года провело ООО «Декорум». Компания оценила редюит в 18,24 млн рублей, каземат - в 1,44 млн рублей, а полукапонир - в 1,45 млн рублей. Итоговая сумма, за которую приватизируют “Обертайх”, составит 21,15 млн рублей.

Право преимущественного выкупа предоставлено ООО «Клео». Юрлицо арендует нежилые здания комплекса с июля 2016 года. При этом субъекту малого и среднего бизнеса установили рассрочку оплаты на 5 лет. Постановление вступило в силу со дня официального опубликования.

Бастион «Обертайх» признали объектом культурного наследия регионального значения в 2007 году. Как сообщает сайт «Пруссия 39», здание бастиона построили в 1856–1860 годах по проекту генерала от инфантерии Эрнста Людвига фон Астера. В июле 2024 года правительство России передало комплекс в региональную собственность. О намерении Агентства по имуществу региона передать бастион в частную собственность стало известно в середине февраля.

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