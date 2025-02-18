Губернатор — о видимости «синих ценников»: уже лучше, но есть над чем работать

Ситуация с видимостью стоимости товаров, участвующих в региональной программе доступных цен, становится лучше, однако «есть над чем работать». Об этом на оперативном совещании правительства Калининградской области 17 февраля заявил губернатор Алексей Беспрозванных.

«Проезжал также в эти субботу и воскресенье, смотрел по магазинам. Ситуация уже лучше с точки зрения визуализации так называемых „синих ценников“, но есть ещё над чем работать. Что касается муниципалитетов: коллеги, вам поручение — до конца недели провести все необходимые выезды и проверить наличие по всей группе, по 26 [видам] товаров. Чтобы минимум 26 товаров были с нормальными „синими ценниками“, и главное, чтобы они были видны для покупателей и для наших граждан», — поручил глава региона.

Напомним, в конце июня 2024 года власти Калининградской области решили удерживать цены на ключевые продукты в регионе. Для этого были введены специальные «голубые (синие) ценники» с фиксированной стоимостью на ряд товаров. При этом они были не везде. В ноября региональный минэкпром пояснил, что количество «голубых ценников» по региональной программе доступных цен может варьироваться в зависимости от наличия товаров.