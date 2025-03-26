Власти решили доплачивать по 2000 руб. малоимущим пенсионерам и детям-инвалидам

Власти Калининградской области решили в течение трех месяцев перечислять по 2000 рублей пенсионерам с доходами ниже прожиточного минимума и семьям с детьми-инвалидами. Как сообщил губернатор Алексей Беспрозванных на оперативном совещании правительства региона в среду, выплаты будут производиться в беззаявительном порядке, указанным категориям населения нужно будет открыть специальные счета в своих кредитных организациях.

«Сегодня подпишу важное для нашего региона постановление, направленное на планомерное сдерживание цен, обеспечение населения доступными продовольствиями товарами. На эту меру будет выделено порядка 286 млн руб., уже в апреле 48 тысяч жителей получат дополнительные выплаты для покупки продуктов питания первой необходимости», — сообщил губернатор. Он отметил, что мера социальной поддержки будет распространена на семьи с детьми-инвалидами и неработающих пенсионеров с доходами ниже 15 706 руб. (величина прожиточного минимума пенсионера в Калининградской области — прим. «Нового Калининграда»).

«Сегодня постановление подписываем, действует оно в течение трех месяцев. Это будут фиксированные выплаты. Как мы уже оценивали, как раз эти три месяца являются с точки зрения сезонного роста стоимости товаров критичными и для этих групп населения, поэтому мы такую поддержку окажем, — добавил губернатор. — Граждане получат деньги тремя траншами по 2000 рублей в течение трех месяцев уже с апреля. Их можно будет потратить на покупку продуктов питания в 260 магазинах области».

Алексей Беспрозванных добавил, что жителям не нужно будет получать дополнительные карты, писать заявления. «Достаточно будет открыть социальный счет на сайте кредитной организации, куда поступят необходимые средства», — сообщил глава региона.

Напомним, в декабре в ходе прямой линии Алексей Беспрозванных пообещал возобновить в 2025 году программу социальных карт для «уязвимых либо социально незащищенных категорий граждан».

По данным правительства области, в регионе на начало года 45 тыс. пенсионеров получали пенсии ниже прожиточного минимума, поэтому им за счет регионального бюджета полагаются доплаты до 15 706 руб.