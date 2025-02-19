Елена Дятлова рассказала, при каких условиях будет достроена школа на Левитана

Елена Дятлова рассказала, при каких условиях будет достроена школа на Левитана
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство школ в Калининградской области

Школу на улице Левитана в Калининграде, которую не удалось сдать концессионеру, смогут начать достраивать не раньше 2026 года. Об этом в среду, 19 февраля, в прямом эфире паблика мэрии города сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова.

«Судом был определён эксперт, который сейчас обследует конструкции для подготовки заключения по строительным объёмам и по качеству построенного, — рассказала Дятлова. — Как только будет вынесено данное решение, мы заберём данный недострой в муниципальную собственность и будем достраивать школу. Проектная документация, прошедшая Главгосэкспертизу, у нас имеется».

Сейчас, как уверяет глава, ликвидированы дыры в строительном заборе, на которые ранее жаловались жители, и доступ подростков ограничен.

«Нам очень важно, чтобы как можно быстрее было принято решение суда по передаче этого недостроенного объекта в муниципальную собственность, — продолжила Дятлова. — Никакого другого правового механизма не существует. К сожалению, мы оказались в той ситуации, когда недобросовестные концессионер и подрядчик могут поступать, как им вздумается. Мы, будучи органами местного самоуправления, можем поступать только по закону. А дальше я искренне хочу верить, что с 2026 года мы возобновим строительство».

К достройке, по словам чиновницы, муниципальные власти смогут приступить раньше только в том случае, если судебный процесс не будет затянутым.

О заключении договора концессии на строительство школы на ул. Левитана на 1,1 тыс. мест глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила в мае 2022 года. В январе 2023 стало известно, что начало работ пришлось отложить из-за возросшей стоимости строительных материалов. В феврале того же года председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок — 2024 год. В апреле 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов сообщил, что срок сдачи школы вновь может сдвинуться: «Концессионер, уже очевидно, не успевает сдать её к сентябрю, но в этом году она должна быть готова». О том, что власти и концессионер находятся в судах, стало известно в январе этого года.

Строительство школы, которое реализуется в рамках национального проекта «Образование», в связи с отставанием от графика находится на контроле прокуратуры.

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