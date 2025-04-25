Экспертизу недостроенной школы на ул. Левитана продлили до середины июня

Судебную строительно-техническую экспертизу (ССТЭ) недостроенной школы на ул. Левитана в Калининграде продлили до 16 июня. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте», отвечая на вопрос о том, как обстоят дела с объектом.

«Как вы помните, администрация Калининграда обратилась в суд с исковым заявлением к концессионеру о расторжении соглашения в связи с существенными нарушениями его условий. Определением арбитражного суда назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Производство по указанному делу приостановлено до получения судом экспертного заключения. Срок проведения экспертизы по ходатайству экспертного учреждения продлён до 16.06», — пояснила Дятлова.

Продление срока экспертизы связано, как уточнила сити-менеджер, с необходимостью дополнительно осмотреть объект, а также с большим объёмом данных, подлежащих исследованию.

«[Когда] будет экспертиза, будет решение суда, вступившее в законную силу, администрация готова забрать то, что построено по проекту качественно, и дальше завершать строительство данной школы. Ждём решения этого, — продолжила Дятлова. — Самое главное, чтобы после этого не было обжалований. Мы же помним, как работает суд. Если в течение месяца не будет обжалования решения суда первой инстанции, тогда считается, что через месяц решение суда вступает в законную силу. Если в течение месяца будет обжалование, тогда нам нужно ещё идти в суд конституционной инстанции».

О заключении договора концессии на строительство школы на ул. Левитана на 1,1 тыс. мест глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила в мае 2022 года. В январе 2023 стало известно, что начало работ пришлось отложить из-за возросшей стоимости строительных материалов. В феврале того же года председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок — 2024 год. В апреле 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов сообщил, что срок сдачи школы вновь может сдвинуться: «Концессионер, уже очевидно, не успевает сдать её к сентябрю, но в этом году она должна быть готова». О том, что власти и концессионер находятся в судах, стало известно в январе этого года.

Строительство школы, которое реализуется в рамках национального проекта «Образование», в связи с отставанием от графика находится на контроле прокуратуры. Как заявляла ранее Елена Дятлова, начать достраивать школу власти смогут не раньше 2026 года.