В Калининграде опротестовали изменение правил установки рекламных конструкций

Исполняющий обязанности прокурора Калининграда Иван Левенков опротестовал изменения Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Калининграда, принятых в 2014 году. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам горсовета в среду, 19 февраля.

Речь идёт о пятом абзаце пункта 4.1, который относил к нарушениям внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа размещение рекламных конструкций «на кровле многоквартирного жилого дома». В решении горсовета № 156 от 25 сентября 2024 года указанная формулировка была заменена словами «на общем имуществе собственников помещений в многоквартирном доме».

В областной прокуратуре решение назвали попыткой наложить тотальный запрет на размещение рекламы на общедомовом имуществе, что не вписывается в нормы закона. Это показала проверка ведомства, организованная по обращению гражданина. В итоге областная прокуратура поддержала протест.

По словам заместителя начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Маргариты Шуваркиной, городская администрация вправе отказывать жителям в размещении рекламных конструкций на общедомовом имуществе, если они нарушат архитектурный облик сложившейся застройки, но с указанием конкретных причин. То есть решение в каждом случае должно приниматься индивидуально.

«Администрация, чтобы каждый раз не тратить время, силы и не отказывать, пошла по пути тотального запрета, но это неверно с законодательной точки зрения, — заявила Шуваркина. — Нужно просто соблюдать баланс, отрабатывать администрации каждый раз, когда собственники будут обращаться за размещением рекламной конструкции, отрабатывать досконально, и если будет нарушаться архитектурный облик, просто отказывать. Да, на это уйдёт больше времени и сил, но это будет по закону».

С тем, что «интересы собственников должны быть учтены», согласился и глава города Олег Аминов. Однако принимая решение об установке на общедомовом имуществе рекламных конструкций, жильцы должны быть осведомлены не только о своих правах и предполагаемых доходах, но и об обязанностях и возможных трудностях. К примеру, на плечи собственников может лечь бремя расходов по демонтажу рекламы, когда разрешение на её размещение закончится.

Председатель комитета городского развития и цифровизации горадминистрации Игорь Шлыков в итоге предложил оставить решение горсовета в действующей редакции. Он также назвал причины опротестованных изменений.

«В 2019 году с фасада одного из домов в Калининграде упала рекламная конструкция и нанесла травму человеку. Кто в Калининграде живёт очень давно либо просматривает фотографии города, видели, наверное, фотографии 90-х — начала 2000-х. <...> От многих многоквартирных домов не оставалось ничего, кроме сплошного рекламного поля», — пояснил Шлыков. По его словам, такая реклама не только портила вид домов, но и вредила имуществу из-за множества креплений, создавала шумы и вибрацию.

Шлыков также отметил, что калининградский бизнес не пострадал бы глобально в случае запрета рекламы на фасадах, ведь для подобного контента много других «полей», к примеру, соцсети.

В феврале 2024 года в Калининграде убрали 130 незаконных рекламный конструкций. Нарушения были зафиксированы во всех районах города.