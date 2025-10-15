Власти сообщили, сколько сэкономили на демонтаже незаконной рекламы (фото)

Изображение: скриншот из презентации к докладу
За девять месяцев текущего года власти Калининграда сэкономили порядка 5 млн рублей на добровольном демонтаже незаконных рекламных конструкций их владельцами. Об этом сообщил председатель комитета муниципального контроля горадминистрации Константин Габичев на заседании постоянной комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам.

«Комитетом за девять месяцев этого года выявлена 1981 рекламная конструкция, установленная без разрешения. Владельцам рекламных конструкций за девять месяцев этого года было выдано 1394 предписания. В результате работы, проведённой комитетом, за девять месяцев были демонтированы 1522 рекламные конструкции, из которых добровольно демонтировано 1389, демонтировано подрядной организацией — 133», — рассказал Габичев.

Владельцы добровольно демонтировали около 91% незаконных рекламных конструкций. Оставшимися 9% занимались подрядные организации в рамках муниципальных контрактов. «Приблизительная сумма сэкономленных бюджетных средств за счёт недемонтажа подрядчиком составляет около 5 млн рублей.

Итоги работы показывают, что в 2025 году сохраняется тенденция к добровольному демонтажу», — добавил председатель комитета.

Самое частое нарушение, по словам Габичева, — эксплуатация рекламных конструкций после завершения срока действия разрешений. Такие конструкции в большинстве случаев выявляют на частной территории. Владельцам предлагают обновить разрешение или убрать рекламу самостоятельно.

В феврале текущего года прокуратура Калининграда опротестовала изменения Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Калининграда, принятых в 2014 году. В августе калининградские предприниматели назвали репрессией запрет на размещение рекламы в витринах магазинов.

