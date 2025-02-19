Дятлова назвала сквер у КМРК депрессивным и неинтересным для горожан

Дятлова назвала сквер у КМРК депрессивным и неинтересным для горожан
Фото: Виталий Невар / архив Нового Калининграда
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Сквер у Калининградского морского рыбопромышленного колледжа на улице Краснооктябрьской (в Яндекс.Картах он почему-то носит название Польский) не интересен для горожан и является депрессивной зоной. Об этом в среду, 19 февраля, в прямом эфире сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова.

«Территория в центре города, которая сейчас находится в депрессивном состоянии, давайте говорить честно, — сообщила Дятлова. — Там был раньше фонтан, это достаточно обширный участок, и при этом рядом находится учебное заведение. Наша молодёжь могла бы там отдыхать и проводить время, а там исключительно какие-то тропинки и транзитная зона».

Дятлова напомнила, что ранее была сделана визуализация сквера, и эта территория регулярно включается в голосование.

«Когда немного денежных средств, мы принимаем решение ремонтировать ту территоррию, за которую проголосовало большее количество жителей. Мы выставляли эту территорию регулярно, и в рейтинге калининградцев она заняла по итогам прошлого года 17 место. Получается, что она не входит даже в топ-3. Мы приняли решение, что будем обустраивать не одну, а две территории по программе „Комфортная городская среда“».

Дятлова отметила, что по итогам исполнения бюджета первого полугодия 2025 года будет принято решение по выбору новой территории под благоустройство.

В мае 2023 года администрация Калининграда сообщала о планах на восстановление фонтана у здания КМРК в Мореходном переулке. Работы должны были стать частью намеченного там благоустройства сквера. Тогда же сквер под № 32 был включён в перечень объектов, выставленных на голосование по благоустройству в 2024 году.

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