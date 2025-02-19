Дятлова назвала сквер у КМРК депрессивным и неинтересным для горожан

Сквер у Калининградского морского рыбопромышленного колледжа на улице Краснооктябрьской (в Яндекс.Картах он почему-то носит название Польский) не интересен для горожан и является депрессивной зоной. Об этом в среду, 19 февраля, в прямом эфире сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова.
«Территория в центре города, которая сейчас находится в депрессивном состоянии, давайте говорить честно, — сообщила Дятлова. — Там был раньше фонтан, это достаточно обширный участок, и при этом рядом находится учебное заведение. Наша молодёжь могла бы там отдыхать и проводить время, а там исключительно какие-то тропинки и транзитная зона».
Дятлова напомнила, что ранее была сделана визуализация сквера, и эта территория регулярно включается в голосование.
«Когда немного денежных средств, мы принимаем решение ремонтировать ту территоррию, за которую проголосовало большее количество жителей. Мы выставляли эту территорию регулярно, и в рейтинге калининградцев она заняла по итогам прошлого года 17 место. Получается, что она не входит даже в топ-3. Мы приняли решение, что будем обустраивать не одну, а две территории по программе „Комфортная городская среда“».
Дятлова отметила, что по итогам исполнения бюджета первого полугодия 2025 года будет принято решение по выбору новой территории под благоустройство.В мае 2023 года администрация Калининграда сообщала о планах на восстановление фонтана у здания КМРК в Мореходном переулке. Работы должны были стать частью намеченного там благоустройства сквера. Тогда же сквер под № 32 был включён в перечень объектов, выставленных на голосование по благоустройству в 2024 году.