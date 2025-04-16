Сквер у КМРК в Калининграде планируют реконструировать в 2026 году (фото)

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Сквер на ул. Краснооктябрьской в Калининграде, находящийся рядом с Калининградским морским рыбопромышленным колледжем, планируют реконструировать. В настоящее время разработка концепции находится на финальной стадии. Объект во время рабочего выезда посетили губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и глава горадминистрации Елена Дятлова.

Площадь территории, которую необходимо благоустроить, — 0,9 га. Предполагается, что на ней появится ярмарочная площадь с точкой общепита. Фонтан планируют сохранить, но сделать его сухим, без видимой чаши. Зимой часть территории хотят использовать для катка. Сквер замостят плиткой, установят малые архитектурные формы, проведут озеленение. Также в планах установка «интерактивного дисплея с возможностью видеотрансляции роликов о городе и регионе, спортивных событий».

Как отметила Елена Дятлова, готовность стать инвестором объекта выразила группа компаний «Эталон». На реализацию проекта необходимо около полутора лет. Губернатор попросил ускориться: «Давайте к 80-летию Калининградской области. Я поговорю с ними, чтобы они приложили максимум усилий. Прямо сейчас торопитесь, чтобы быстрее сделать проект».

«Сложно будет», — предупредила сити-менеджер. «Всё сложно, но нужно», — ответил глава региона.

В мае 2023 года администрация Калининграда сообщала о планах восстановить фонтан у здания КМРК. Работы должны были стать частью намеченного там благоустройства сквера. Тогда же территория была включена в перечень объектов, выставленных на голосование по благоустройству в 2024 году, однако победу не одержала, заняв 17-е место. Текущее состояние сквера Елена Дятлова назвала депрессивным.

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