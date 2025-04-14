На капремонт школы в Советске выделяют более 15,9 млн рублей (фото)

В Советске планируют провести капитальный ремонт здания школы № 4 с углублённым изучением отдельных предметов. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Образовательное учреждение находится на ул. Талаха, 18. На работы выделяют 15 900 590 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявлял о планах капитально отремонтировать четыре школы в 2025 году: № 4 в Калининграде и Балтийске, лицей № 7 в Черняховске и школу в посёлке Васильково Гурьевского округа.

На комплексное обновление школы № 4 в Калининграде направляют 227 млн рублей. Капитальный ремонт здания и спортивного зала школы № 4 в Балтийске оценили в 63 млн рублей. 23,9 млн рублей выделили черняховскому лицею, более 100 млн — школе в Васильково.