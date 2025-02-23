Облвласти: цены на молочные продукты в регионе ниже, чем по России и СЗФО

Цены на молочную продукцию в Калининградской области ниже, чем по России и Северо-Западному федеральному округу. Об этом заявило министерство сельского хозяйства региона в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Ведомство отметило, что рост цен на молочную продукцию имеет повсеместный характер. Увеличение стоимости связано с подорожанием сырья, рост процентной ставки по кредитам, курсовые колебания рубля, увеличение стоимости кормов, затраты на логистику и энергоресурсы, а также обслуживание оборудования. Минсельхоз напомнил, что правительство Калининградской области ведёт работу по стабилизации цен на продукты питания первой необходимости.

«Одновременно следует отметить, что по данным Росстата на 17 февраля 2025 года розничные цены на молоко пастеризованное, творог, сметану в регионе дешевле, чем по России и Северо-Западному федеральному округу», — сообщил минсельхоз.





Изображение: скриншот комментариев на странице губернатора Калининградской области