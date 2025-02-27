Союзмолоко не исключает намерений производителей повысить цены на молоко

Союзмолоко не исключает намерений производителей повысить цены на молоко
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Инфляция

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) не исключает намерений ряда крупнейших российских производителей повысить цены на питьевое молоко, хотя не получал сообщений от них о таких планах. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам генерального директор союза Артёма Белова, корректировка цен на отдельные молочные продукты — следствие продолжающегося роста себестоимости производства и переработки молока. «Ключевым фактором остается рост затрат на производство сырья — более 25% за два года — из-за подорожания кормовой базы, энергоресурсов, общей инфляции и системного увеличения заработных плат в отрасли, — пояснил он. — В секторе переработки также увеличивается себестоимость из-за изменения курса валют и роста затрат на оборудование и запасные части, упаковку. Здесь также влияние оказывают увеличение зарплат и стоимости энергоресурсов». Как отметил Белов, питьевое молоко остается базовым молочным товаром, который входит в перечень социально значимых продуктов и имеет минимальную наценку как со стороны производителей, так и со стороны торговой сети.

Отмечается, что заместитель генерального директора агропромышленного холдинга «Залесье» (торговые марки «Залесский фермер», «Фермы Залесья» и «Залесский сад») Полина Романова сообщила, что в конце прошлого года компания подняла цены на некоторые виды продукции в связи с инфляцией, повышением ключевой ставки, ростом стоимости сырья и упаковки, со сложной и затратной логистикой, а также с изменениями на рынке труда.

Ранее министерство сельского хозяйства Калининградской области заявило, что цены на молочную продукцию в Калининградской области ниже, чем по России и Северо-Западному федеральному округу. Ведомство также напомнило, что правительство ведёт работу по стабилизации цен на продукты питания первой необходимости.

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