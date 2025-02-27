Союзмолоко не исключает намерений производителей повысить цены на молоко

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) не исключает намерений ряда крупнейших российских производителей повысить цены на питьевое молоко, хотя не получал сообщений от них о таких планах. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам генерального директор союза Артёма Белова, корректировка цен на отдельные молочные продукты — следствие продолжающегося роста себестоимости производства и переработки молока. «Ключевым фактором остается рост затрат на производство сырья — более 25% за два года — из-за подорожания кормовой базы, энергоресурсов, общей инфляции и системного увеличения заработных плат в отрасли, — пояснил он. — В секторе переработки также увеличивается себестоимость из-за изменения курса валют и роста затрат на оборудование и запасные части, упаковку. Здесь также влияние оказывают увеличение зарплат и стоимости энергоресурсов». Как отметил Белов, питьевое молоко остается базовым молочным товаром, который входит в перечень социально значимых продуктов и имеет минимальную наценку как со стороны производителей, так и со стороны торговой сети.

Отмечается, что заместитель генерального директора агропромышленного холдинга «Залесье» (торговые марки «Залесский фермер», «Фермы Залесья» и «Залесский сад») Полина Романова сообщила, что в конце прошлого года компания подняла цены на некоторые виды продукции в связи с инфляцией, повышением ключевой ставки, ростом стоимости сырья и упаковки, со сложной и затратной логистикой, а также с изменениями на рынке труда.

Ранее министерство сельского хозяйства Калининградской области заявило, что цены на молочную продукцию в Калининградской области ниже, чем по России и Северо-Западному федеральному округу. Ведомство также напомнило, что правительство ведёт работу по стабилизации цен на продукты питания первой необходимости.