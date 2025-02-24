На капремонт детского сада в Советске выделили порядка 46 млн рублей

Власти Советска готовятся к поиску подрядчика для капитального ремонта здания детского сада № 2 на ул. Гагарина. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

На работы выделяют 45 989 260 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год.

Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент публикации материала на сайте не указаны. Анонс опубликовало МБУ «Служба заказчика».

Ранее на капитальный ремонт и оснащение детского сада № 7 в Черняховске выделили 59 139 429 рублей. О том, что в текущем году запланирован капитальный ремонт в детских садах Черняховска и Советска, ранее сообщал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. По данным главы региона, в 2026 и 2027 годах работы планируют провести ещё в пяти образовательных учреждениях области.