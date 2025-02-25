В Калининградской области зафиксировали резкий рост заболеваемости гриппом

В Калининградской области зафиксировали резкий рост заболеваемости гриппом
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Роспотребнадзор Калининградской области сообщает о резком росте заболеваемости гриппом и ОРВИ и новых мерах по ограничению распространения инфекции. По данным ведомства, за прошлую неделю в области зарегистрировано 8624 случая заболевания респираторными инфекциями.

«Это больше, чем неделей ранее, на 23%, — уточнили в Роспотребнадзоре. — Наибольший темп прироста среди взрослых — на 34%. В структуре заболевших доля детей снизилась с 51 до 46%. При проведении лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей обнаружены вирусы гриппа А (H1N1) и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, боковирусы, метапневмовирусы».

В течение минувшей недели диагноз гриппа лабораторно подтвержден у 298 заболевших, из них 147 — грипп В. Кроме того, в Калининграде за неделю зарегистрировано 5582 случая заболевания ОРВИ, что выше прошлой недели на 32%. Среди заболевших доля детей снизилась до 44%.

На текущий момент эпидемиологи управления Роспотребнадзора расценивают ситуацию как напряженную, но управляемую.

«В социально значимых учреждениях принимаются дополнительные профилактические и противоэпидемические меры, — отметили в управлении. — По состоянию на 24.02 с целью ограничения распространения инфекции, временно приостановлен учебный процесс в одной школе, 193 классах тридцати пяти школ, в 11 группах девяти детских дошкольных учреждений. Гражданам рекомендуется придерживаться мер профилактики ОРВИ, а при появлении симптомов — оставаться дома и обращаться за медпомощью».

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