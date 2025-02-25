Эксперт: санкции Евросоюза не коснутся турпоездок из Калининграда в Египет

Санкции Европейского Союза, подразумевающие запрет на полёты в страны политического блока для авиакомпаний третьих стран, выполняющих внутрироссийские перевозки, не коснутся туристических поездок из Калининграда в Египет. Об этом «Новому Калининграду» сообщила директор турагентства Anex Tour Екатерина Зотова.

«[Авиакомпания] AlMasria не выполняет внутренних перевозок, так что эта песня из другой оперы», — рассказала эксперт.

«Новый Калининград» также направил информационный запрос с Федеральное агентство воздушного транспорта РФ для разъяснения ситуации.

С апреля 2024 года рейсы из Калининграда в Шарм-эль-Шейх выполняет авиакомпания Almasria Universal Airlines. Вылет из Калининграда предполагается в 2:30, прилет на курорт — в 8:00 по местному времени. Обратный вылет запланирован в 18:30, прибытие в «Храброво» — в 1:30.