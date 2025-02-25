Прокуратура требует пересчитать плату за тепло после аварии на сетях в Калининграде

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Прокуратура требует выполнить перерасчет платы за тепловую энергию после аварийного отключения отопления на 23 улицах Калининграда. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура провела проверку по факту аварии, произошедшей 17 февраля на магистральном трубопроводе отопления на ул. Горького. «Установлено, что МП „Калининградтеплосеть“ своевременно не выполнило работы по капитальному ремонту аварийного участка трубопровода, в результате чего произошел порыв трубы, повлекший отключение теплоснабжения свыше 80 многоквартирных домов и 5 социальных объектов в Калининграде», — отметили в ведомстве.

Прокурор Ленинградского района внес представление директору предприятия, в котором поставлен вопрос о выполнении перерасчета потребителям платы за тепловую энергию. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

В понедельник, 17 февраля, 23 улицы в Ленинградском районе Калининграда оказались отключены от горячего водоснабжения и отопления из-за аварии на сетях. Замене подлежал отрезок магистрального трубопровода на ул. Горького длиной 4,5 метра. Устранить прорыв удалось лишь после восьми вечера, еще несколько часов ушло на возобновление отопления и горячего водоснабжения.

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