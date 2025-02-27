Собака Рона из Калининграда вошла в число победителей «Лохматого оскара»

Трёхлапая собака-канистерапевт Рона из Калининграда вошла в число победителей номинации «Братья наши» премии «Мой ласковый и нужный зверь» («Лохматый оскар»). Итоги второго тура народного голосования опубликованы на официальном сайте проекта.

В этой номинации, помимо собаки Роны, победителями стали также восемь животных, среди которых бигли Роки и Рыжий, дворняжка Победа, кошка Багира, овчарка Ирбис, служебный пёс Жаир, тигровый питон Анжелина и кот Толик. Организаторы отметили, что несколько героев номинации по решению арбитров будут награждены почётными дипломами.

В номинации «В ответе за тех» победителями стали семья Андриевских из Санкт-Петербурга, волонтеры центра реабилитации бездомных животных «Надежда Плюс KST», сотрудники ставропольского фонда «Ковчег», подростки из Подмосковья, голландец Петрус Ван дер Вольф, жители Соболевского района Камчатского края и сотрудники МЧС и старший лейтенант Роман Миржанов из Санкт-Петербурга (посмертно).

«Как и в прошлом, выбор победителей дался арбитрам нелегко, ведь поступки абсолютного большинства номинантов сезона не вызывают ничего кроме восхищения и уважения. Достаточно сказать, что разброс мнений в первой номинации среди судей охватил двенадцать из двадцати кандидатов. <...> Кто из победителей окажется на первой ступени пьедестала, кто получит спецпризы Премии, а также специальный приз Полномочного представителя Президента РФ по СЗФО вы, дорогие наши сподвижники, узнаете непосредственно в ходе церемонии награждения лауреатов шестого сезона, которая состоится 18-19 апреля 2025 года в Зеленоградске», — говорится на сайте премии.

Организаторы проекта также назвали «Народных героев» по итогам интернет-голосования. В шестом сезоне ими стали дворняга Победа из Самары, которая неоднократно спасала жизнь своим товарищам, и пятиклассница из Липецкой области Варвара Гузнаева.

«И Победа, и Варя с первого же дня „Народного голосования“ застолбили себе места в пятерке лидеров, но значительный отрыв победителей от остальных претендентов пришелся на финальный тур. И если за Победу голосовали сторонники Премии практически из всех регионов страны, то Варвару в основном активно поддерживали жители Липецкой области», — сообщили организаторы.

Организатор премии «Лохматый оскар»: «Не надо путать наших героев с „няшными“»