В Калининграде назвали финалистов международного конкурса для СМИ и блогеров

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В число финалистов первого международного конкурса для русскоязычных СМИ и блогеров «Пером и Сердцем» вошли десять журналистов и проектов. Как сообщил оргкомитет конкурса, всего в конкурсе приняли участие 213 журналистов и блогеров из 62 регионов РФ и 7 стран ближнего и дальнего зарубежья, было подано 418 работ.

Конкурс проводится в рамках проекта «Мой ласковый и нужный зверь». «В рамках премии мы награждаем героических животных и зоозащитников, в конкурсе для СМИ принимают участие журналисты и блогеры, которые поднимают важные темы взаимоотношения человека и окружающего мира, — рассказал сопредседатель оргкомитета проекта заслуженный журналист РФ Илья Стулов. — Журналистская номинация появилась в нашем проекте на год позже других. Мы и предположить не могли, что за непродолжительный период она перешагнет границы России и также станет международной. Именно поэтому в этом году творческая премия была реорганизована в самостоятельный проект».

По словам Ильи Стулова, в этом году в конкурсе участвовали журналисты и блогеры из Узбекистана, Беларуси, Сербии, Кыргызстана, Казахстана. В число победителей вошли «Комсомольская правда-Самара», редакция интернет-газеты «Подробно.уз» (Ташкент, Узбекистан), школьница Ирина Мухометшина (Новосибирск), редакция районной газеты «КИС Ртищево» (Саратовская область), АНО «ТВ-Новости», РИА Новости, районная газета «Павловский металлист» (Нижегородская область), федеральная газета «Комсомольская правда» и сайт KP. RU, телеканал «TVоя Тюмень», сетевое издание «Readovka. News».

Напомним, ранее оргкомитет премии сообщил, что в число победителей в номинации для животных вошла собака-канистерапевт Рона из Калининграда, народными героями стали дворняжка Победа из Самары и пятиклассница Варвара Гузнаева из Липецкой области. Церемония награждения пройдет 18 и 19 апреля в Зеленоградске.

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Премия «Мой ласковый и нужный зверь» проводится в Калининградской области с 2019 года. За пять лет номинантами на победу становились животные и зоозащитники из разных регионов России и из-за рубежа. Шестой сезон проекта стартовал в Зеленоградске в середине июня 2024 года.

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