«Коммерсант»: Госдума хочет умерщвлять бездомных животных

Госдума планирует умерщвлять бездомных животных. Рабочая группа намерена вынести предложение на обсуждение в Совет Госдумы. Об этом сообщает «Коммерсант».

27 февраля в Госдуме прошло первое заседание рабочей группы «по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных». Первый зампред экологического комитета Госдумы Владимир Бурматов (ЕР) отметил, что с 2018 года каждый регион может разработать собственные нормы по обращению с домашними животными, однако «эффективно» этим правом воспользовались всего «около 20 регионов». Он предложил уже на федеральном уровне зафиксировать принципы обращения с домашними животными и ужесточить штрафы для их владельцев.

«Нужна новая отдельная статья, предусматривающая обязательный учет, идентификацию и регистрацию животных, а также контроль за их разведением»,— заявил депутат. По его словам, большинство бездомных животных — выкинутые хозяевами питомцы и их потомство. Более того, по словам парламентария, нападения и «покусы» нередко совершают домашние собаки, гуляющие без хозяев.

Бурматов также предлагает внести в УК РФ поправки, предусматривающие наказание до трех лет за «причинение смерти по неосторожности» для владельцев питомцев, убивших человека.

Другие парламентарии отметили проблему уже одичавших животных. «Если бесхозная собака находится на улице, ее нужно отловить. 30 дней подержать в приюте на случай, если объявится хозяин, а потом утилизировать»,— предложил Бийсултан Хамзаев (ЕР). Михаил Матвеев (КПРФ) заявил, что в первую очередь нужно избавиться от возможности возвращать отловленное животное обратно на улицу: «Почему мы решили, что после стерилизации и вакцинации оно перестало быть агрессивным?».

Рабочая группа намерена вынести предложение на обсуждение в Совет Госдумы. Если его одобрят, в законе запишут обязательство региональных властей содержать собаку после отлова не менее 30 дней у волонтёров или в приюте и обеспечивать достаточное информирование граждан для поиска хозяев или новых владельцев. Право на усыпление должно оставаться, отметила депутат Госдумы Нина Останина, но добавила, что «реализация таких мер должна быть осторожной и надо все просчитать».