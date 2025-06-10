В Светлом ввели в эксплуатацию ФОК с бассейном (фото)

Фото: страница минграда Калининградской области в соцсети "ВКонтакте"

В Светлом ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на ул. Харьковской, 2в. Соответствующая информация размещена на сайте министерства градостроительной политики Калининградской области.

Разрешение на ввод в эксплуатацию было получено 22 мая 2025 года. Строительством занималась международная компания, резидент специального административного района на Октябрьском острове ООО «Хлодвиг Энтерпрайзес». Двухэтажное здание ФОКа возвели на земельном участке площадью 4,9 тыс. кв. метров. Площадь самого комплекса составила более 2,8 тыс. кв. метров.

Строительство ФОКа планировали начать в 2023 году, а завершить — к концу 2024-го. Для комплекса был разработан типовой проект. Ранее аналогичный построили в Забайкальском крае, перед проектировщиком стояла задача «привязать» имеющуюся документацию к местности в Светлом. Разрешение на строительство было получено в августе 2023 года. К январю 2025-го власти сообщили, что объект находится на завершающей стадии строительства. В феврале была готова чаша бассейна, завершалось обустройство тренажёрного зала. Также на объекте был установлен лифт для маломобильных групп. «Кроме бассейна на пять плавательных дорожек протяжённостью 25 метров, в ФОКе будет обустроен спортивный зал площадью 172 кв. м, раздевалки и все сопутствующие объекты для комфортного пребывания спортсменов и тренерского состава», — сообщала ранее «Новому Калининграду» пресс-служба Корпорации развития Калининградской области.

По данным «Интерфакса», компания «Хлодвиг Энтерпрайзес» принадлежит семье Гурьевых, владеющей 48% акций одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений — компании «ФосАгро».