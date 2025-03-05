На ул. Аксакова в Калининграде планируют ввести одностороннее движение

В связи с предстоящим ремонтом на ул. Аксакова вводится одностороннее движение в направлении от ул. Р. Зорге («Брусничка») до ул. Свердлова (школа № 13). Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

Предполагается, что ограничение будет действовать с 10 марта по 20 июня для обеспечения безопасности ремонтных работ. «Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схему объездов согласно утвержденному проекту организации дорожного движения, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта возложена на подрядчика, ЗАО „ДСП“», — отметили в пресс-службе.

Согласно информации портала госзакупок, ремонтом ул. Аксакова ЗАО «Дорожно-строительное предприятие» займётся за 25,8 млн. Контракт необходимо исполнить до 20 июля.

В начале марта одностороннее движение также ввели на ул. Дадаева от Невского до Железняка. Там работы выполняет компания «Мосинжиниринг» за 28,9 млн рублей. Срок исполнения контракта — тот же.