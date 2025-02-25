Из-за ремонта ул. Дадаева временно меняется маршрут микроавтобуса № 64 (фото)

Из-за ремонта ул. Дадаева временно меняется маршрут микроавтобуса № 64 (фото)
Фото: страница главы администрации Калининграда Елены Дятловой в соцсети «ВКонтакте»
Все новости по теме: Транспортные проблемы

На время ремонта ул. Дадаева в Калининграде временно меняют маршрут следования микроавтобуса № 64. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

С 1 марта 2025 года по направлению в центр маршрутка будет следовать в объезд — через улицы Железняка, Майскую, Еловую аллею и Куйбышева, далее — по действующей схеме движения. На ул. Куйбышева микроавтобус будет останавливаться на всех остановках по пути следования. На участке автомобильной дороги по улице Дадаева от Невского до Железняка временно вводится одностороннее движение транспорта.


Схема: пресс-служба администрации Калининграда

Как сообщалось ранее, в 2025 году в Калининграде планируется ремонт ул. Дадаева (работы должна выполнить компания «Мосинжиниринг» за 28,9 млн рублей до 20 июля), ул. Майской («Мосинжиниринг» — 147 млн 754 тыс., до 22 ноября), Партизана Железняка («Мосинжиниринг» — 9,5 млн, до 25 июля), Артиллерийской (облвласти планировали выделить Калининграду на эти цели 225 млн рублей), участка Орудийной от ул. Аэропортной до границ городского округа, участка ул. Яналова (ООО «Вираж» — 15,9 млн, до 13 августа), Карла Маркса (ЗАО «Дорожно-строительное предприятие» — 35 млн, до 21 августа), Аксакова (ЗАО «Дорожно-строительное предприятие» — 25,8 млн, до 20 июля), участки улицы Генерал-лейтенанта Озерова от Советского проспекта до улицы Уральской (АО «Калининградский „Райавтодор“» — 15,9 млн, до 23 июля) и от ул. Гаражной до Горького (21,9 млн).

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