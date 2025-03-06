К 8 Марта в Калининградской области вырастили 18 млн тюльпанов (фото)

К 8 марта в питомнике «Калинково» в Гвардейском районе вырастили порядка 18 млн тюльпанов 20 сортов. Среди них — пять новых, в том числе уникальный розовый пионовидный тюльпан «Гансес Роузес», ярко-оранжевый «Моргана» и эксклюзивный сорт с эффектом хамелеона — «Фест Класс». Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Кроме того, около 350 тыс. тюльпанов 17 сортов, 15 тыс. гиацинтов и нарциссов вырастили для калининградцев в цветоводческом предприятии под Светлым «Флор». Цветы поставляются не только на областные рынки, но и в другие регионы страны.

Ежегодно в питомнике «Калинково» производится до 20 млн цветов. Помимо тюльпанов и хризантем, там также выращивают садовую эустому, ампельные цветы, популярные виды декоративных хвойных и лиственных деревьев, кустарников и многолетников. Как пишет пресс-служба, уже к следующему году «Калинково» планирует увеличить производство тюльпанов ещё на 30%.

«Не так давно мы (единственные в регионе) начали производить собственную луковицу тюльпанов, — рассказала генеральный директор питомника Елена Мальцева. — Это позволит не только уйти от импортного сырья в будущем, но и возродить традиции цветоводства в регионе. В советские времена в Калининградской области выращивали тюльпаны исключительно из своих луковиц. Уже через четыре года мы планируем полностью заменить импортные луковицы тюльпанов на собственные».

Кроме того, специалисты питомника намерены начать выращивать астры в открытом грунте. Пробная партия составит 60 тыс. цветов. В начале мая на территории питомника также будут высажены пионы, тюльпаны и большое лавандовое поле.

Ранее сообщалось, что в Калининградскую область импортировали более 3 млн цветов накануне 8 Марта. В поставках оказались тюльпаны, розы, лилии, хризантемы, орхидеи и др.