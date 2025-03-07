Карачинов рассказал о перспективах второго этапа благоустройства Ашманн-парка

Второй этап благоустройства парка Макса Ашманна пока не является приоритетом городских властей. Об этов в ходе эфира «ГорПросвета» в четверг, 6 марта, рассказал руководитель Дирекции ландшафтных парков Андрей Карачинов.

«На этот год финансирование проектно-сметной документации у нас не предусмотрено, — заметил Карачинов, — но мы подаём заявку в бюджет на 2026 год. Будем надеяться, что в следующем году дадут деньги. В администрации на этот год очень много важных задач, приоритеты расставляют там».

О том, чем власти планируют заниматься в ходе второго этапа, рассказал главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов. По его словам, благоустройство предполагает «упор на лесные качества», однако его идеология «пока не сформировалась в точную форму».

«Планируется, что внутри парка будет некий пешеходно-беговой маршрут, где люди смогут погулять и проехать на велосипеде, — рассказал Анисимов. — Вокруг озера будет возможность пройти по подготовленному покрытию. Это покрытие должно быть максимально дружелюбным к лесной природе и к духу парка — это будут экотропинки. Холм рядом с озером тоже будет использован, это будет изюминка парка».