Парковая дирекция: 93% горожан одобрили изменения в Макс-Ашманн-парке

Калининградцы позитивно оценивают изменения, произошедшие в Макс-Ашманн-парке. Об этом в эфире «ГорПросвета» в четверг, 6 марта, сообщил руководитель «Дирекции ландшафтных парков» Калининграда Андрей Карачинов.

«Мы оценили отзывы в социальных сетях. Очень хорошо поменялась динамика, — заметил Карачинов. — У нас сейчас порядка 93% позитивных отзывов, то есть большинство горожан приняли благоустройство позитивно».

Карачинов также добавил, что люди, которых он встречает в парке, благодарят его и сотрудников дирекции за выполненную работу.

«Мы считаем, что благодаря проведённым работам мы улучшили качество жизни порядка 180 тысяч человек. Такие наши расчёты. Собственно, это население Ленинградского района. Сюда стали приезжать люди из других районов, трафик в парке очень сильно вырос».

По данным Карачинова, в парке замостили 6 726 квадратных метров основных дорожек, 3 609 квадратных метров второстепенных и 1 081 квадратных метров дорожек в исторической зоне (мощение брусчаткой). Кроме того засеяно 9 822 квадратных метров газонов на открытых участках, а также смонтированы велопарковки, высажено 75 деревьев, устроены кабельная канализация и трубопереезды через ручьи и дренажные канавы.

Напомним, что в 2022 году Макс-Ашманн-парк стал лидером голосования по программе «Комфортная городская среда». Работами по благоустройству парка горвласти начали заниматься в 2023 году. Сначала контракт получил ИП Скрендо, снизивший в апреле максимальную сумму контракта на 13,5 млн рублей — до 46,3 млн. Летом 2023 года горадминистрация расторгла с ним контракт. Одновременно разыгрывался тендер почти на 60 млн рублей, предусматривавший обустройство в парке инженерных сетей. С ним тоже возникали проблемы: из-за отсутствия в регионе необходимого электрокабеля подрядчик был вынужден приостановить работы. Пуско-наладочные работы завершились в конце ноября 2024 года, тогда же в парке включили освещение «в тестовом режиме».